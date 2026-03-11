İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu dün de Dahiye bölgesine en az 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.