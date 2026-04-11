İsrail, Beyrut'a Saldırıları Durduracak - Son Dakika
İsrail, Beyrut'a Saldırıları Durduracak

11.04.2026 00:06
İsrail, ABD'nin talebi doğrultusunda Beyrut'u hedef almama kararı aldı. İran'ın baskısı sürüyor.

İsrailli bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarda başkent Beyrut'un hedef alınmaması yönünde ABD'den gelen talebi kabul ettiğini öne sürdü.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, adını açıklamak istemeyen İsrailli bir diplomatik kaynak, "Tel Aviv, ABD'nin Beyrut'a yönelik saldırıları durdurma talebini kabul etti." dedi.

Diplomatik kaynak, İsrail'in halihazırda Beyrut içinde önemli askeri hedefler görmediğine işaret etti.

İsrailli diğer bir kaynak da İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakere hazırlıkları çerçevesinde ABD'deki Lübnanlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini öne sürdü.

Lübnan'da ateşkesin ilan edilmesi için İran'ın ciddi baskılar oluşturduğunu aktaran kaynak, Tahran'ın Lübnan'da ateşkes olmaması durumunda ateşkesten çekilme tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın açıklamasının aksine İran'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Beyrut'a Saldırıları Durduracak - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail, Beyrut'a Saldırıları Durduracak - Son Dakika
