İsrail, Beyrut saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükr'ü hedef aldı - Son Dakika
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İsrail, Beyrut saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükr'ü hedef aldı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr'ü hedef aldı. Saldırının ardından Beyrut'ta protestolar düzenlendi.

30.07.2024 21:10
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- İsrail, Beyrut saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükr'ü hedef aldı

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr'ü hedef aldı.

İsrail basını, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr'ü hedef aldığını bildirdi. IDF, daha önce saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıklamıştı. Lübnan basını ise, saldırıda Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun olarak bulunduğu Dahieh banliyösünün hedef alındığını ifade etmişti.

Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Fuad Şükr, 1983'te Beyrut'ta ABD'ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

Beyrut'ta halk sokağa indi

Saldırının ardından sokağa inen çok sayıda kişi, sloganlar atarak İsrail'in düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırı

Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

Kaynak: İHA

Hasan Nasrallah, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Beyrut saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükr'ü hedef aldı - Son Dakika

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