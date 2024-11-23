İsrail Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusunun bu sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın "operasyon dairesi başkanı" ve Hasan Nasrallah'ın danışmanı olduğu belirtilen Muhammed Haydar'ı hedef aldığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ismi açıklanmayan bir askeri güvenlik yetkilisi, İsrail'in Beyrut'un El-Basta bölgesindeki 8 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın "operasyon dairesi başkanını" hedef aldıklarını doğruladı.

Haberde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından Haydar'ın en üst düzey askeri figür olarak kabul edildiği ve Hizbullah'ı Heysem Ali Tabatabai ile yönettiği ileri sürüldü.

Haydar'ın ayrıca "Nasrallah'ın yakın danışmanı ve güvenlik stratejisti" olduğu öne sürülürken, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı Cihat Konseyi'nin de üyesi olduğu belirtildi.

Hizbullah'tan ise saldırıya ilişkin iddialar hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusunun bu sabah Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı El-Basta bölgesinde bulunan El-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı binanın yerle bir olduğu, çevredeki binalarda da hasar oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırı düzenlediği bölgede, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.