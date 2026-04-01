İsrail, Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef aldı.
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.
İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Beyrut ve çevresinde patlama sesi duyulurken, hedef alınan yerden dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'nin Cinah bölgesinde araçları hedef almıştı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?