İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah lideri Safiyuddin'e hedeflenen bir hava saldırısı düzenledi.

04.10.2024 12:48
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece düzenlenen ve öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın muhtelif halefi Haşim Safiyuddin'in hedef alındığı iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Beyrut'ta bir bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda, "Hizbullah'ın istihbarat merkezinin vurulduğu" aktarılırken bombardımanda kimin hedef alındığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD merkezli haber sitesi Axios, adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyrut'ta gece düzenlenen saldırının hedefinde Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in olduğunu iddia etmişti.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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