İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırdı

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi, 6 ölü, 91 yaralı.

28.09.2024 04:16
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde sivil binalara yönelik bir dizi saldırıyı tamamladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hava kuvvetleri, Hizbullah'a ait silahların saklandığı sivil binalara yönelik bir dizi saldırıyı tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in yoğun hava saldırıları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bulunan Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leyleki bölgelerindeki binaları hedef aldı.

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine 3 roket fırlattığı rampalarının ve atış noktalarının imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi dışında güneydeki Sur kentinde yer alan hedeflere yönelik bir dizi saldırıyı da tamamladığı ve burada Hizbullah'a ait silahların depolandığı birçok binanın vurulduğu ileri sürüldü.

Hizbullah'tan İsrail ordusunun Sur kentindeki saldırısına dair bir yorum yapılmazken, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki sivil binalarda silah veya silah depolarının bulunduğu iddiaları reddedildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini 11 kez vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın roket birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail'in hava saldırısında öldürüldüğü" iddia edildi.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Muhammed Ali İsmail ve yardımcısıyla birlikte diğer bazı Hizbullah komutanları ve unsurlarını da öldürdüğü öne sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Hizbullah'ın merkezi karargahına yönelik saldırının sonuçlarını hala inceliyoruz, saldırımız hassas bir operasyondu." demişti.

Ordu Sözcüsü Hagari, Beyrut Havalimanı'nda devriye uçaklarının dolaştığını, "düşman unsurların inişine izin vermeyeceklerini" ifade etmişti.

İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırdı - Son Dakika

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