İsrail, Beyrut'ta Hizbullah Komutanını Öldürdü

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın iletişim sistemi sorumlusu Muhammed Reşid Sıkafi'yi öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürülen Sıkafi'nin 2000'den bu yana Hizbullah'ın iletişim sistemi sorumlusu olduğu, önde gelen komutanlarından biri olarak değerlendirildiği ve üst düzey liderlere yakın olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Hizbullah'ın içindeki bilgi aktarımı ile iletişimin sürekliliğinin Sıkafi'ye bağlı olduğu ileri sürüldü.

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.