İsrail, Beytüllahim batısındaki Givat'te 732 konutluk proje için ihale yayımladı - Son Dakika
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İsrail, Beytüllahim batısındaki Givat'te 732 konutluk proje için ihale yayımladı

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Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı konseye göre İsrail, Beytüllahim batısındaki Givat yasa dışı yerleşiminde projenin ilk aşamasında 732 konut için ihale yayımladı. İhale çok katlı konut ve ticari tesisleri kapsıyor; son başvuru 28 Aralık, teklifler 1 Aralık'ta alınmaya başlanacak.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin batısında bulunan Givat yasa dışı yerleşim biriminde 732 konut inşası için ihale açtı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin açıklamasında, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in, Givat yasa dışı yerleşim birimindeki projenin ilk aşaması kapsamında 732 konutun inşası için dün ihale yayımladığı kaydedildi.

İsrail Arazi İdaresinin kayıtlarında yer alan 261/2026 numaralı ihalenin, çok katlı konut binalarının yanı sıra ticari tesisleri, kamu bina ve kurumlarını da kapsadığı ifade edildi.

Son başvuru tarihinin 28 Aralık olarak belirlendiği ihalede tekliflerin, 1 Aralık'ta alınmaya başlayacağı kaydedildi.

İsrail, 2026'nın başından bu yana 28 ihale yayımladı

Aynı bölgede 263/2026 numaralı ikinci bir ihalenin daha yayımlandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in 2026 başından 8 Kasım'a kadar işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da en az 28 ihale yayımladığı belirtildi.

İhalelerden 18'inin, 7 bin 815 yasa dışı yerleşim konutunu kapsadığı; 10'unun ise konut dışı kullanımlara yönelik olduğu aktarıldı.

Heyet, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin, mevcut yerleşim birimlerinin genişletilmesi, yeni yasa dışı yerleşim noktalarının kurulması ve Filistinlilere ait topraklara el konulması yoluyla arttığına dikkati çekti.

Ayrıca, Filistinlilere ait yapıların yıkılmasına yönelik askeri emirlerin çıkarıldığı da ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsraillinin, yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi ve kaçak yerleşim noktasında yaşadığı belirtiliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, her gün düzenlediği saldırılarla Filistinlileri zorla yerinden etmeyi amaçladığı kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016'da kabul ettiği 2334 sayılı kararında, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarında, Doğu Kudüs dahil, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin hukuki geçerliliğinin bulunmadığı ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
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