İsrail, Beytüllahim'de 6 Evin Yıkımını İstedi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla 6 ev için yıkım tebligatında bulundu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Deyr Salah köyüne baskın düzenledi. Köye giren askerler, ruhsatsız olduğu öne sürülen 6 konutun sahiplerine yıkım kararlarını tebliğ etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre İsrail, 2025 yılında Batı Şeria'da yaklaşık 1400 ev ve tesisi kapsayan 538 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail makamlarının ocak ayı boyunca, çoğunluğu El Halil kentinde, 77'si mesken toplam 126 binayı yıktığı kaydedildi. Aynı dönemde 40 yapı için daha yıkım tebligatı verildiği belirtildi.