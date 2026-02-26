İsrail, Beytüllahim'de 6 Evin Yıkımını İstedi - Son Dakika
İsrail, Beytüllahim'de 6 Evin Yıkımını İstedi

26.02.2026 14:34
İsrail ordusu, Batı Şeria'da ruhsatsız olduğu iddiasıyla 6 evin yıkım tebligatını yaptı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla 6 ev için yıkım tebligatında bulundu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Deyr Salah köyüne baskın düzenledi. Köye giren askerler, ruhsatsız olduğu öne sürülen 6 konutun sahiplerine yıkım kararlarını tebliğ etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre İsrail, 2025 yılında Batı Şeria'da yaklaşık 1400 ev ve tesisi kapsayan 538 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail makamlarının ocak ayı boyunca, çoğunluğu El Halil kentinde, 77'si mesken toplam 126 binayı yıktığı kaydedildi. Aynı dönemde 40 yapı için daha yıkım tebligatı verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Beytüllahim, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Beytüllahim'de 6 Evin Yıkımını İstedi

Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
