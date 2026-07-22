İsrail, Beytüllahim'de Filistinli Evlerini Yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Beytüllahim'in Nahhalin beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, Filistinli Adil Hasan Azazime'ye ait her katı yaklaşık 170 metrekare olan iki katlı bir evi yıktı.

İsrail mahkemesinin, Nahhalin beldesindeki 14 ev hakkında verilen yıkım kararlarının durdurulması talebini reddettiği belirtildi.

İsrail ordusu ayrıca Beytüllahim'in doğusundaki Zatera beldesine baskın düzenleyerek Filistinli Raid Hasan Ebu Raiyye'ye ait evi de yıktı.

Yaklaşık 110 metrekare büyüklüğündeki iki katlı evde 7 kişinin yaşadığı aktarıldı.

Ebu Raiyye, İsrail ordusunun dün evi boşaltmasını istediğini, bugün de yıkımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını artırmak için kullandığını belirtiyor. Yetkililer, bu bölgede Filistinlilerin inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinleri almasının neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor.

Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgesi Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgesinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgesi ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.