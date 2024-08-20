İsrail BM Binalarının Kapatılmasını İstiyor - Son Dakika
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İsrail BM Binalarının Kapatılmasını İstiyor

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM binalarının kapatılması ve yeryüzünden silinmesi gerektiğini belirtti. Erdan, bu ifadeleri daha önce de kullanmıştı.

20.08.2024 16:46
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İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "BM binalarının kapatılması ve yeryüzünden silinmesi gerektiğini" belirtti.

İsrail gazetesi Maariv'de geçen haberde, Erdan'ın bir röportajındaki ifadelerine yer verildi.

Habere göre Erdan, "BM binalarının kapatılması ve yeryüzünden silinmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin New York'taki BM binasına işaret eden Erdan, bu binanın dışarıdan güzel görünebildiğini ancak eğri ve çarpık olduğunu savundu.

Erdan, gelecek planlarına ilişkin ise "bir misyonunun olduğunun farkında olduğunu; kendisini Başbakan Binyamin Netanyahu döneminden sonra Likud'a lider olarak gördüğünü" aktardı.

Maariv gazetesindeki haberde, Erdan'ın BM'ye karşı bu tür ifadeleri ilk kez kullanmadığı belirtildi.

Erdan'ın, geçen ay yaptığı başka bir açıklamada, "İsrail'e karşı süregelen önyargısı karşısında açık bir mesaj göndermek için Kudüs'teki BM yerleşkesini kapatmak ve İsrail'de bulunan kuruluşların liderlerini sınır dışı etmek gibi BM aleyhinde benzeri görülmemiş önlemler alınması gerektiğini" vurguladığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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