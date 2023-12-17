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İsrail, BM kararının uygulanmamasının savaşa yol açabileceğini duyurdu - Son Dakika
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İsrail, BM kararının uygulanmamasının savaşa yol açabileceğini duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Lübnan ile topyekün bir savaşa neden olabileceğini belirterek, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmamasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Cohen, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile yaptığı görüşmede, Hizbullah ile Lübnan sınırında devam eden çatışmaları ele aldı ve Fransa'nın savaşı önlemede önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

İsrail, BM kararının uygulanmamasının savaşa yol açabileceğini duyurdu
17.12.2023 - 14:05,
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İsrail, İsrail ile Lübnan sınırındaki askeri statüye ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmamasının, Lübnan ile topyekün bir savaşa neden olabileceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki Bakan'ın Gazze'ye yönelik saldırılar ve Hizbullah ile Lübnan sınırında devam eden çatışmaları ele aldığı kaydedildi.

Bakanların görüşmesinin, İsrail ile Lübnan arasında, özellikle Hizbullah ile yaşanan gerilimleri çözmenin siyasi yollarını incelemek üzere gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmaması Lübnan ile savaşa yol açabilir." ifadelerine yer verildi.

Cohen, görüşmenin ardından konuk Fransız Bakan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Fransa'nın İsrail ile Lübnan merkezli Hizbullah arasındaki olası topyekün bir savaşı önlemede kilit rol oynayabileceğini kaydetti.

"Fransa, Lübnan'da bir savaşın önlenmesinde olumlu ve önemli bir rol oynayabilir." diyen Cohen, sorunun çözümüne ilişkin şunları aktardı:

"Bunu yapmanın iki yolu var. ya diplomasi yoluyla ya da güç kullanarak. BM Güvenlik Konseyi, 2. Lübnan Savaşı'nın ardından 2006 yılında 1701 sayılı kararı kabul etti. Bu karar, Litani Nehri'nin güneyinde askeri güç değil, Lübnan ordusunun olması gerektiğini açıkça belirtiyor.

Lübnan'da savaşı önlemenin hala bir yolu var. Eğer uluslararası toplum bunu başaramazsa, bunu kendimiz yapmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak."

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü bir askeri nüfuzu altında.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile sınır üzerinde tartışmalı bölgeler için BM aracılığı ile İsrail ile müzakere edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Fransa, Lübnan, İsrail, Son Dakika

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