İsrail, BM Konvoyuna Yaptığı Saldırıda Hata Yaptı

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Avustralya'da yürütülen resmi soruşturmada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletlere (BM) ait konvoya düzenlediği, 7 kişinin ölümüne neden olan saldırıda hataya düşmekle suçlandı.

Eski Avustralya Genelkurmay Başkanı Mark Binskin, Avustralya vatandaşı yardım görevlisinin de hayatını kaybettiği saldırıya dair raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Binskin, yardım konvoyundaki can kayıplarının İsrail ordusunun "savunma prosedürlerindeki ciddi hatalar, yanlış tanımlama ve karar verme" hatalarının sonucu olduğunu belirtti.

Konvoyu koruyan silahlı güvenlik görevlilerinin muhtemelen Hamas üyeleriyle karıştırıldığı yorumunu yapan Binskin, bu durumun olayla ilgili ilk yanlış değerlendirme olduğunu vurguladı.

Binskin, vardığı sonuçların saldırıdan sonraki bir hafta içinde iki subayın görevden alınmasına ve üçünün de kınanmasına yol açan İsrail'in kendi soruşturmasıyla "oldukça tutarlı" olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Binskin, İsrail hükümetinin saldırıda öldürülenlerin ailelerinden "uygun şekilde" özür dilemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Wong'dan İsrail'e özür çağrısı

Dışişleri Bakanı Penny Wong da basına yaptığı açıklamada, İsrail'e ailelerin bir özrü hak ettiklerini söylediğini aktardı.

Binskin'in raporunda İsrail'in trajedinin tekrarlanmasını önlemek için attığı adımların özetlendiğini ve Gazze'deki yardım çalışanlarını korumak için "daha güçlü protokollere" ihtiyaç olduğunun altını çizen Wong, "Gazze, yardım görevlileri için dünyanın en ölümcül yeri olmaya devam ediyor. Bu, tek seferlik bir olay değil. BM, çatışmaların başlamasından bu yana 250'den fazla yardım görevlisinin öldürüldüğünü ve son haftalarda çok sayıda BM aracının saldırıya uğradığını bildiriyor. Bu, kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Avustralya hükümetinin, uygun cezai suçlamalar da dahil olmak üzere tam hesap verebilirlik için baskı yapmaya devam edeceğini vurgulayan Wong, "(Hayatını kaybeden yardım görevlisinin ailesi) Frankcom ailesinin ve Avustralya hükümetinin görüşlerini İsrail'e karşı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden yardım görevlilerinden birinin ailesi de Binskin'in raporunu "önemli bir ilk adım" olarak değerlendirdi.

Ailenin açıklamasında, "Bu trajik olayın sorumluları hakkında İsrail'de daha fazla soruşturma yapılmasını ve ardından uygun adımların atılmasını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağının (WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.