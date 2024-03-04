İsrail, BM'nin cinsel suç raporunu susturulma girişimi olarak nitelendirdi - Son Dakika
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İsrail, BM'nin cinsel suç raporunu susturulma girişimi olarak nitelendirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler'in İsrail'e yönelik cinsel suçlara ilişkin raporunu susturulma girişimi olarak nitelendirdi. Katz, İsrail'in BM Daimi Temsilcisini ülkeye geri çağırdığını duyurdu. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıda yaşandığını iddia ettiği cinsel suçlara ilişkin raporun susturulma girişimi olduğunu savunan Katz, BM Genel Sekreteri'nin bu konuda bir talimat vermediğini belirtti.

04.03.2024 22:07  Güncelleme: 22:08
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırısında işlendiğini iddia ettiği cinsel suçlara ilişkin Birleşmiş Milletler'in bir raporunun "susturulma girişimi" yaşandığını öne sürerek, İsrail'in BM Daimi Temsilcisini "istişare için" ülkesine geri çağırdığını duyurdu.

Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri, kendisine verilen yetkiye rağmen, Hamas'ı terör örgütü ilan etme ve destekçilerine yaptırım uygulama amaçlı Güvenlik Konseyi'nin toplanmasına ilişkin bir talimat vermedi." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırıda yaşandığını iddia ettiği cinsel suçlara ilişkin "bir BM raporunun susturulma girişimi yaşandığını" savunan Katz, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a bu gerekçeyle "acil istişare" amaçlı ülkesine geri dönmesi talimatını verdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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