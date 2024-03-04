İsrail, BM'nin cinsel suç raporunu susturulma girişimi olarak nitelendirdi

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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırısında işlendiğini iddia ettiği cinsel suçlara ilişkin Birleşmiş Milletler'in bir raporunun "susturulma girişimi" yaşandığını öne sürerek, İsrail'in BM Daimi Temsilcisini "istişare için" ülkesine geri çağırdığını duyurdu.

Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri, kendisine verilen yetkiye rağmen, Hamas'ı terör örgütü ilan etme ve destekçilerine yaptırım uygulama amaçlı Güvenlik Konseyi'nin toplanmasına ilişkin bir talimat vermedi." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırıda yaşandığını iddia ettiği cinsel suçlara ilişkin "bir BM raporunun susturulma girişimi yaşandığını" savunan Katz, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a bu gerekçeyle "acil istişare" amaçlı ülkesine geri dönmesi talimatını verdiğini belirtti.