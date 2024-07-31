İsrail, bölgedeki gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattı - Son Dakika
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İsrail, bölgedeki gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattı

İsrail yönetimi, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattı. Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahası 24 saat boyunca uçuşlara kapalı olacak. Kara yollarında ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür öldürüldü. Bu sabah ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetti.

31.07.2024 08:17
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İsrail yönetiminin, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattığı bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, bölgedeki gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattı - Son Dakika

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