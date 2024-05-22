Lübnan'da İsrail bombardımanı çam fıstığı hasadını mahvetti - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail bombardımanı çam fıstığı hasadını mahvetti

Lübnan\'da İsrail bombardımanı çam fıstığı hasadını mahvetti

Lübnan'daki Kfar Hamam sınır kasabasında yaşayan çam fıstığı çiftçisi Abdo Hassan Halife, İsrail bombardımanı nedeniyle hasat sezonunun mahvolduğunu belirtti. İsrail saldırıları sonucunda çam ağaçları zarar gördü ve kozalaklar döküldü. Çam fıstığı toplamak için ormana giremeyen çiftçi, sezonun bittiğini söyledi. Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

22.05.2024 16:20
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ÇEKİM TARİHİ: 20 Mayıs 2024

1. Sınırda yer alan Kfar Hamam kasabasının eteklerindeki çam ağaçlarının ve çam kozalaklarının çeşitli görüntüleri

Lübnan'daki Kfar Hamam sınır kasabasında yaşayan çam fıstığı çiftçisi Abdo Hassan Halife, devam eden İsrail bombardımanı yüzünden hasat sezonunun mahvolduğunu söyledi.

"Ağaçlardaki kozalaklar döküldü. Ateşkes yapılsa bile sezonu kurtarmaz. Sezon bitti.

Bu gördüğünüz ormandaki tüm çam ağaçları, isabet alıyor ve kırılıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana ve Aksa Tufanı operasyonu öncesinde, İsrail saldırılarından dolayı çam fıstığı hasadı yapamadık. Kfar Hamam'ın ormanları, İsrail bombardımanlarının ve hava saldırılarının ana hedefi oldu. Çam fıstığı toplamak için ormana giremedim. Bu yüzden de kozalaklar ağaçlardan düşüyor.

İsrail bombardımanı ormana girmemize engel oluyor. Şimdi de ormanın üzerinde hava saldırıları düzenliyorlar. İşte bakın, İsrail bombardımanına bir örnek. Çam ağaçlarının tamamı yandı ve kırıldı. 300 metrekarelik bir alanda kökünden sökülmüş 50'den fazla çam ağacı var. İsrail karakollarına bakın. Ormandaki her hareketi görebiliyorlar. Herhangi bir şey gördüklerinde ise bombardımana başlıyorlar."

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail bombardımanı çam fıstığı hasadını mahvetti - Son Dakika

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