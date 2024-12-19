İsrail Bombardımanında 16 Filistinli Öldü

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GAZZE, 19 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba gecesi Gazze'nin kuzeyine düzenlediği bombardımanlarda en az 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre İsrail savaş uçaklarının Cebaliye kasabasında El-Neccar ailesinin evini bombalaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac mahallesinde bulunan Et-Tabiin Okulu yakınlarındaki El-Zeytuniye ailesinin evini bombalaması sonucu ise 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu saldırılarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Gazze merkezli sağlık yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45.097'ye yükseldi.