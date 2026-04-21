İsrail Bombardımanında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik düzenlediği bombardıman ve açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Emel Mahallesi'ndeki Zukzuk Kavşağı İsrail ordusu tarafından bombalandı.
Saldırıda Derviş el-Attal, Sa'd Ebu Hilal ve Macid Ebu Musa adlı 3 Filistinliğinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden Derviş el-Attal'ın birkaç gün önce evlendiği öğrenildi.
Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin batısında yer alan Selatin bölgesinde, sahildeki İsrail askeri botlarından açılan ateş sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.
