İsrail Bombardımanında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
21.04.2026 08:34
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, hayatını kaybedenler arasında yeni evli bir genç var.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik düzenlediği bombardıman ve açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Emel Mahallesi'ndeki Zukzuk Kavşağı İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Saldırıda Derviş el-Attal, Sa'd Ebu Hilal ve Macid Ebu Musa adlı 3 Filistinliğinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden Derviş el-Attal'ın birkaç gün önce evlendiği öğrenildi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin batısında yer alan Selatin bölgesinde, sahildeki İsrail askeri botlarından açılan ateş sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

