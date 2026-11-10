İsrail, Burc Laklak Derneği merkezine bu yıl ikinci kez 6 aylık kapatma kararı verdi

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde faaliyet gösteren tarihi Burc Laklak Derneğinin merkezini bu yıl içerisinde ikinci kez 6 ay süreyle kapatma kararı aldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in imzasını taşıyan ve dernek kapısına asılan karar, "Derneğin, Filistin yönetimi veya onun adına faaliyet gösterdiği iddiasını" içeriyor.

Bu iddiayı reddeden Burc Laklak Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Bab Hıtta'da bulunan merkezin "keyfi" şekilde yeniden kapatılmasını kınadı.

Açıklamada, dernek merkezinin daha önce şubat ayında alınan kararla 6 ay kapalı kaldığına işaret edildi.

Merkezin açılmasının ardından mahalle sakinlerine yönelik faaliyetlerine, çocukların korunması, kadınların ve gençlerin desteklenmesine ilişkin çalışmalarına yeniden başladığı aktarıldı.

Eğitim, spor ve sosyal programların yürütüldüğü, bunların Kudüs halkına hizmet amacıyla ve herhangi bir siyasi faaliyetten uzak şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Dernek, tekrarlanan ve gerekçesiz kapatma kararlarının, Eski Şehir'deki bölge sakinlerini tecrit etmeye yönelik sistematik bir politikanın parçası olduğunu vurguladı.

İsrail, daha önce de tarihi Burc Laklak Derneğini şubat ayının ortalarında 6 ay süreyle kapatma kararı almıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde faaliyet gösteren Burc Laklak Derneği, Eyyubiler ve Osmanlı dönemlerinde bir toplum merkezi olarak hizmet veriyordu.

Kudüs'ün tarihi surlarına kadar uzanan yaklaşık 10 dönümlük alana sahip Burc Laklak Derneği, Filistinli binlerce gencin ve çocuğun rahat nefes alabildiği bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dernek, spor etkinliklerinin yanı sıra fikri ve sosyal programlar gibi çalışmalarla Filistinli gençler ve çocuklara hizmet veriyor.