Güncel

- İsrail, Bureij ve Deir el-Balah'ın doğusuna saldırı başlattı

GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij'in ve Deir el-Balah'ın doğusuna karadan ve havadan saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij'in ve Deir el-Balah'ın doğusuna yeni operasyon başlatıldığı duyuruldu. Yeni saldırının yakın zamana kadar Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de konuşlanmış olan 98. Tümen tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Kara operasyonunun yanı sıra hava saldırıları da düzenlendiği aktarıldı.

Filistin Kızılayı ambulans ekipleri ise İsrail'in çok sayıda evi hedef almasının ardından Deir el-Balah'ın doğusundaki El-Ja'frawi bölgesinde 6 kişinin cansız bedenine ulaşırken, yaralıları da hastaneye kaldırdı. Filistinli yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin ayrıca Deir el-Balah'ın güneydoğusunda bir evi kuşattığını ve çok sayıda kişiyi alıkoyduğunu, aralarında kadınların da bulunduğunu aktardı.