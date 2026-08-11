İsrail, Cenin'de 20 Evi Yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde Filistinlilere ait 20 ev ve dükkanın yıkımına başladığı belirtildi.

Filistinli aktivist Teysir Sadaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde Cenin kentinin güneyindeki Anza köyüne baskın düzenlediğini ifade etti.

Sadaka, İsrail ordusunun Cenin kenti ile Anza köyü arasındaki ana caddede bulunan 20 dükkan ve evin "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkımına başladığını söyledi.

Yıkımların "halk üzerindeki baskıyı artırma, Cenin kentinde gasbedilen Filistin toprakları üzerine yeni kurulan yerleşim noktaları ile yerleşim birimlerine koruma sağlama" amacı taşıdığını ifade eden Sadaka, uygulamanın bölgedeki baskı politikasının bir parçası olduğunu kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayının başında yayımladığı rapora göre, İsrail, 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı.

Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.