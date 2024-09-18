İsrail, Cenin'de Filistinlilere Baskın Düzenledi

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İsrail ordusu, işgal atındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir evi kuşattı. İsrail askerleri, evdekilerden teslim olmalarını istedi.

Takviye güçlerin gelmesiyle birlikte tamamen kuşatma altına alınan eve İsrail askerlerince ateş açıldı.

Evde bulunanların kimliklerine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.