İsrail, Cenin'de Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Cenin'de Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 8 Yaralı

İsrail, Cenin\'de Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 8 Yaralı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan bir hedefe hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, sekiz kişi yaralandı. Cenin Devlet Hastanesi Müdürü, ölen kişinin adını açıkladı ve Filistin İslami Cihad hareketinin üyesi olduğunu doğruladı. İsrail Hava Kuvvetleri, saldırıyı terörist altyapının operasyon odası olarak kullanılan bir binaya yönelik gerçekleştirdiğini belirtti. IDF, saldırıda ölen kişinin birçok saldırıdan sorumlu olduğunu ve önemli bir kişi olduğunu ifade etti. İsrail Güvenlik Ajansı'nın istihbarat yönlendirmesiyle gerçekleştirilen saldırıda, terör tehditlerine karşı mücadele edileceği vurgulandı.

18.05.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 17 Mayıs 2024

1. Cenin'den çeşitli görüntüler

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Cuma gecesi Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir hedefe saldırı düzenledi.

Xinhua'ya konuşan sağlık görevlileri, Cenin mülteci kampına düzenlenen hava saldırısının, en az bir ölü ve sekiz yaralıya yol açtığını söyledi.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Wesam Bakr, ölen kişinin adının İslam Hamayseh olduğunu açıkladı.

Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Hamayseh'in kendi üyelerinden biri olduğu doğrulandı.

IDF'den yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı ve helikopterinin saldırdığı binanın, "Cenin'deki terörist altyapının operasyon odası olarak kullanılan bir bina" olduğu belirtildi.

Hamayseh'in öldüğünü doğrulayan IDF, Hamayseh'in Cenin mülteci kampında aranan önemli kişilerden biri olduğunu ve yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirilen ve bir İsraillinin ölümüne, diğerlerinin ise yaralanmasına yol açan iki silahlı saldırı da dahil olmak üzere birçok saldırıdan sorumlu olduğunu belirtti.

IDF'in açıklamasında hava saldırısının İsrail Güvenlik Ajansı'nın (ISA) istihbarat yönlendirmesi ile gerçekleştirildiğine de yer verildi.

Açıklamada, "Binada kilit öneme sahip teröristler saklanıyordu. Bunların bazıları, Cenin bölgesinde silahlı saldırılar düzenliyor ve başka saldırılar planlıyorlardı" denildi.

Açıklamada, "IDF ve ISA, İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü terör tehdidini engellemek için çalışmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cenin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Devlet Hastanesi, Batı Şeria, Operasyon, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Cenin'de Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:24:51. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Cenin'de Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement