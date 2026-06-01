İsrail Cezaevleri İşkence Alanı Oldu

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinin "infaz ve mahrumiyet alanına dönüştüğünü" ve tutukluların tedavi hakkından yoksun bırakılmasının "işkence aracına" dönüştüğünü bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ofer Cezaevi'nde tutulan 31 yaşındaki Filistinli tutuklu Azmi Nadir Ebu Halil'in, Nisan 2025'ten bu yana uyuz hastalığıyla mücadele ettiği ve sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi.

Açıklamada, tutukluyu ziyaret eden avukatın gözlemlerine de yer verilerek, Ebu Halil'in vücudunda belirgin deri döküntüleri bulunduğu, son aylarda ise sürekli mide ve karın ağrısı ile denge kaybı yaşadığı ancak net bir teşhis konulmadığı aktarıldı.

Tutuklunun, cezaevinde baskınlar ve kötü muamelenin sürdüğünü, ayrıca açlık politikası ve uyuz hastalığının yayılmasıyla karşı karşıya olduklarını söylediği belirtildi.

Açıklamada, yapılan kan tahlillerine rağmen sonuçların kendilerine verilmediği ve sağlık durumuna ilişkin bilgi taleplerinin karşılanmadığı ifade edildi.

Cezaevi doktorunun, tutuklunun yaşadığı belirtilerin olası hastalıklara işaret edebileceğine dair değerlendirmede bulunduğu, bunun da psikolojik baskıyı artırdığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti açıklamasında, bu tutuklunun İsrail cezaevlerinde benzer sağlık sorunları yaşayan binlerce Filistinli esirden biri olduğunu aktarılarak, "İsrail hapishaneleri infaz ve işkence alanına dönüştü." ifadelerine yer verildi.

Cezaevi yönetiminin temizlik malzemelerini kısıtladığı, hijyen koşullarının yetersiz olduğu ve mahkumların düzenli duş alma imkanlarının sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, bunun da cilt hastalıklarının yayılmasına yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, cezaevlerindeki koşulların Gazze'ye saldırıların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana daha da kötüleştiğini, sağlık hizmetlerine erişimin engellendiğini ve bu durumun yaygın bir uygulamaya dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail cezaevlerinde 100'den fazla Filistinli tutuklunun yaşamını yitirdiği, bunlardan 89'unun kimliğinin tespit edildiği kaydedildi.

Filistinli yetkililer, İsrail cezaevlerinde 9 bin 400'den fazla Filistinlinin bulunduğunu, bunlar arasında yüzlerce kadın ve çocuğun da yer aldığını belirtiyor.