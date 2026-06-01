İsrail Cezaevleri İşkence Alanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Cezaevleri İşkence Alanı Oldu

01.06.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinin infaz ve işkence merkezi haline geldiğini açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinin "infaz ve mahrumiyet alanına dönüştüğünü" ve tutukluların tedavi hakkından yoksun bırakılmasının "işkence aracına" dönüştüğünü bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ofer Cezaevi'nde tutulan 31 yaşındaki Filistinli tutuklu Azmi Nadir Ebu Halil'in, Nisan 2025'ten bu yana uyuz hastalığıyla mücadele ettiği ve sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi.

Açıklamada, tutukluyu ziyaret eden avukatın gözlemlerine de yer verilerek, Ebu Halil'in vücudunda belirgin deri döküntüleri bulunduğu, son aylarda ise sürekli mide ve karın ağrısı ile denge kaybı yaşadığı ancak net bir teşhis konulmadığı aktarıldı.

Tutuklunun, cezaevinde baskınlar ve kötü muamelenin sürdüğünü, ayrıca açlık politikası ve uyuz hastalığının yayılmasıyla karşı karşıya olduklarını söylediği belirtildi.

Açıklamada, yapılan kan tahlillerine rağmen sonuçların kendilerine verilmediği ve sağlık durumuna ilişkin bilgi taleplerinin karşılanmadığı ifade edildi.

Cezaevi doktorunun, tutuklunun yaşadığı belirtilerin olası hastalıklara işaret edebileceğine dair değerlendirmede bulunduğu, bunun da psikolojik baskıyı artırdığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti açıklamasında, bu tutuklunun İsrail cezaevlerinde benzer sağlık sorunları yaşayan binlerce Filistinli esirden biri olduğunu aktarılarak, "İsrail hapishaneleri infaz ve işkence alanına dönüştü." ifadelerine yer verildi.

Cezaevi yönetiminin temizlik malzemelerini kısıtladığı, hijyen koşullarının yetersiz olduğu ve mahkumların düzenli duş alma imkanlarının sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, bunun da cilt hastalıklarının yayılmasına yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, cezaevlerindeki koşulların Gazze'ye saldırıların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana daha da kötüleştiğini, sağlık hizmetlerine erişimin engellendiğini ve bu durumun yaygın bir uygulamaya dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail cezaevlerinde 100'den fazla Filistinli tutuklunun yaşamını yitirdiği, bunlardan 89'unun kimliğinin tespit edildiği kaydedildi.

Filistinli yetkililer, İsrail cezaevlerinde 9 bin 400'den fazla Filistinlinin bulunduğunu, bunlar arasında yüzlerce kadın ve çocuğun da yer aldığını belirtiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Cezaevleri İşkence Alanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:31:42. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Cezaevleri İşkence Alanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.