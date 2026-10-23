İsrail cezaevlerinde Filistinlilere Taser'la işkence araştırmayla ortaya çıktı

İngiliz "The Guardian" gazetesinin ortak araştırmasında, İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinlilere işkence yapmak amacıyla ABD merkezli "Axon Enterprise" şirketinin ürettiği elektroşok silahlarını kullandığı ortaya kondu.

İngiliz "The Guardian" gazetesi ile "Arap Araştırmacı Gazeteciler Birliği (ARIJ)" tarafından yürütülen ortak araştırmada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin ABD yapımı "Taser" marka elektroşok silahlarıyla işkenceye maruz kaldığına ilişkin tanıklıklara ve bulgulara yer verildi.

Araştırmada, Filistinli esirlere yönelik işkencede kullanıldığına ilişkin bulgulara rağmen ABD'li Axon Enterprise şirketinin İsrail'e elektroşok silahları ve bunların parçalarını tedarik etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Gazeteye konuşan ve İsrail'in evine düzenlediği füze saldırısının ardından ayakları kesilen 43 yaşındaki Filistinli Essa, İsrail askerleri tarafından gözaltında tutulduğu sırada darbedildiğini ve elektroşok silahıyla işkence gördüğünü anlattı.

Essa, Ocak 2024'te Cibaliya Mülteci Kampı'nda gözaltına alındı.

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde tutulan Essa, Ekim 2025'te serbest bırakıldı.

Essa'nın vücudunda elektroşok nedeniyle oluştuğu değerlendirilen izlerin halen görülebildiği belirtildi.

Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi, vücudundaki izlerin birbirine yakın olmasının, Essa'nın sıkıca bağlanmış halde tekrar tekrar elektrik şokuna maruz bırakıldığına işaret ettiğini bildirdi.

Araştırma kapsamında görüşülen ve serbest bırakılan 3 Filistinli daha, 2024-2025 döneminde İsrail'in gözaltı merkezlerinde Axon Enterprise tarafından üretilen elektroşok silahlarıyla işkence gördüklerini anlattı.

Filistinli esirlerden biri, gözaltında tutulduğu sırada üzerine su döküldükten sonra elektroşok silahıyla işkence gördüğünü belirterek, halen ciddi görme bozukluğu, kasılmalar ve tekrarlayan bayılma nöbetleri yaşadığını ifade etti.

İsrail hapishanelerinde elektroşok silahları kullanıldığına ilişkin bulgular

Gazetenin araştırmasında, İsrail Cezaevi İdaresinin son bir yılda yayımladığı iki videoda, Axon Enterprise tarafından üretilen Taser marka elektroşok silahlarına benzeyen cihazların görüldüğü ortaya kondu.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komitesi'nin Kasım 2025'te İsrail'in gözaltı merkezlerinde elektrik şoku kullanımı dahil işkence ve kötü muameleye ilişkin suçlamaları ele aldığı hatırlatıldı.

Komitenin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli esirlere yönelik işkence ve kötü muamelenin ciddi şekilde arttığına dikkati çektiği aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti yetkilisi Amani Al-Sarhanah da Filistinli esirlere yönelik elektroşok uygulamasının kullanılan çok sayıda işkence yönteminden yalnızca biri olabileceğini belirtti.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ise elektroşok silahlarının insan hakları açısından taşıdığı risklere dikkati çekerek bu tür ekipmanların uluslararası ticaretinin daha sıkı denetlenmesi çağrısında bulundu.

ABD'li şirketin İsrail'e silah tedarikini sürdürdüğü belirtildi

Araştırmada, ayrıca insan hakları ihlallerine ilişkin endişelere rağmen Axon Enterprise şirketinin İsrailli kuruluşlarla elektroşok silahları veya bunların aksesuarlarının tedarikine yönelik sözleşmeler yapmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Axon'un Haziran 2025'te İsrail'de düzenlenen bir konferansta elektroşok silahlarının yeni modellerini İsrailli güvenlik kurumlarına tanıttığı belirtildi.

İsrail ordusu sözcüsü ise The Guardian'a yaptığı açıklamada, gözaltındaki kişilere kötü muamelenin kesinlikle yasak olduğunu savundu.

The Guardian, konuya ilişkin görüş almak üzere Axon Enterprise ile İsrail Cezaevi İdaresine başvurdu.