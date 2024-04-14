İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İran'a karşı tüm seçenekleri değerlendiriyoruz

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırıları sonrası "tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" belirtti.

Herzog, İngiliz Sky News televizyonuna İran'ın dün geceki hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "savaş ilanı" olarak nitelendiren Herzog, "itidalli oldukları, (İran ile çatışmanın) yansımalarını bildikleri ve ortaklarıyla müzakereleri olduğu için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" ifade etti.

İsrail'in "barış yanlısı" olduğunu savunan Herzog, "İsrail'in kuruluşundan bu yana bu bölgede aradığı son şey savaşa gitmektir." dedi.

İsrail için öncelikli meselenin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması olduğunu dile getiren Herzog, Gazze'de "çok sayıda geçiş kapısı açtıklarını ve büyük miktarda yardımın da paraşütlerle atılmasını sağladıklarını" öne sürdü.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuş, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini duyurmuştu.