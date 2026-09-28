İsrail'de 13 gün sonra ABD'li kadın gazeteci 8 bin şekel kefaletle serbest kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de 13 gün sonra ABD'li kadın gazeteci 8 bin şekel kefaletle serbest kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in gözaltına aldığı ABD vatandaşı kadın gazeteci, 13 gün alıkonulduktan sonra 8 bin şekel kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 36 gazetecinin esir tutulduğunu, bunların 4'ünün kadın olduğunu bildirdi.

İsrail'in, gözaltına aldığı Filistin asıllı ABD vatandaşı kadın gazeteci Nika Hamad'ı kefaletle serbest bıraktığı açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, 13 gündür alıkonulan Hamad'ın avukatı Halid Mahacne konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin Hamad'ı 15 Eylül'de Beytüllahim vilayetine bağlı Teku beldesindeki askeri kontrol noktasında gözaltına aldığı hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşı Hamad'ın evli ve üç çocuk annesi olduğu aktarıldı.

Hamad'ın 8 bin şekel (yaklaşık 2 bin 500 dolar) kefaletle serbest kaldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde halen 36 gazetecinin esir tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu gazetecilerin 4'ünün kadın olduğu ve İsrail hapishanelerinde yaklaşık 90 Filistinli kadının alıkonulduğu bilgisi verildi.

Filistinli gazetecilerin gözaltı, kovuşturma, soruşturma, idari tutukluluk, tecrit ve mesleki faaliyetlerinin engellenmesi gibi çeşitli baskılara maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan bazı gazetecilerin "gizli dosya" bahanesiyle yargılama ya da somut bir suçlama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında esir tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleriİnsan HaklarıPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
20:32
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
20:21
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB’de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB'de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
20:00
Dünya Kupası’nın kahramanıydı Fenerbahçe’nin yıldızı başını yaktı
Dünya Kupası'nın kahramanıydı! Fenerbahçe'nin yıldızı başını yaktı
19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
19:42
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 20:59:15. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'de 13 gün sonra ABD'li kadın gazeteci 8 bin şekel kefaletle serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei