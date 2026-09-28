İsrail'de 13 gün sonra ABD'li kadın gazeteci 8 bin şekel kefaletle serbest kaldı

İsrail'in, gözaltına aldığı Filistin asıllı ABD vatandaşı kadın gazeteci Nika Hamad'ı kefaletle serbest bıraktığı açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, 13 gündür alıkonulan Hamad'ın avukatı Halid Mahacne konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin Hamad'ı 15 Eylül'de Beytüllahim vilayetine bağlı Teku beldesindeki askeri kontrol noktasında gözaltına aldığı hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşı Hamad'ın evli ve üç çocuk annesi olduğu aktarıldı.

Hamad'ın 8 bin şekel (yaklaşık 2 bin 500 dolar) kefaletle serbest kaldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde halen 36 gazetecinin esir tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu gazetecilerin 4'ünün kadın olduğu ve İsrail hapishanelerinde yaklaşık 90 Filistinli kadının alıkonulduğu bilgisi verildi.

Filistinli gazetecilerin gözaltı, kovuşturma, soruşturma, idari tutukluluk, tecrit ve mesleki faaliyetlerinin engellenmesi gibi çeşitli baskılara maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan bazı gazetecilerin "gizli dosya" bahanesiyle yargılama ya da somut bir suçlama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında esir tutulduğu kaydedildi.