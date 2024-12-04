İsrail'de 14 Bakan, Yargı Danışmanı İçin Görevden Alma Talep Etti - Son Dakika
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İsrail'de 14 Bakan, Yargı Danışmanı İçin Görevden Alma Talep Etti

İsrail hükümetindeki 14 bakan, yargı danışmanı Mayara'nın görevden alınması için dilekçe imzaladı.

04.12.2024 02:46
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İsrail hükümetindeki 14 bakan, hükümetin yargı danışmanı Ghali Behrav Mayara'nın görevden alınmasını talep eden bir dilekçe imzaladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İletişim Bakanı Shlomo Karei, Mayara'yı görevden alma girişimini başlatırken, Adalet Bakanı Yariv Levin ise 14 bakanın imzası bulunan dilekçe taslağını hazırladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, mevcut hukuki sorunlarıyla ilgili "çıkar çatışması" nedeniyle dilekçeyi imzalamadı.

Netanyahu, Mayara'yı görevden alması halinde eski Başsavcı Avichai Mandelblit'in 2020'de hazırladığı "çıkar çatışması" düzenlemesini ihlal etmiş olacak.

Bu düzenleme, Netanyahu'nun yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı dönemde, başbakanlık görevine devam edebilmesi için Yüksek Mahkeme tarafından kendisine dayatılmıştı.

Habere göre, bakanlar, görevden alma dilekçesini, kendileri ile yargı danışmanı arasındaki "karşılıklı güven eksikliği" nedeniyle imzaladı.

Dilekçeyi imzalayan bakanlar, Mayara'nın kendisine verilen yetki sınırlarını aşarak hükümet kararlarını ve yasama girişimlerini engellediğini iddia ediyor.

Öte yandan muhalifler, Mayara'yı bir dizi "antidemokratik" icraat ve yasa karşısında hükümet politikalarını düzenleyen son "kapı bekçilerinden" biri olarak görüyor.

Bu arada aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mayara'nın görevden alınmasına yönelik adımlar atılmaması halinde iktidardaki koalisyonu istikrarsızlaştırma ve parlamentodaki yasaları desteklemeyi bırakma tehdidinde bulundu.

Çoğunluğu sağlayarak (17 imza) dilekçenin Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesini hayata geçirmek için 3 bakanın daha imzası gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de 14 Bakan, Yargı Danışmanı İçin Görevden Alma Talep Etti - Son Dakika

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