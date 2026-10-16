İsrail'de 2025'te 351 Filistinli çocuk hücreye atıldı, 666 kez tecrit edildi - Son Dakika
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İsrail'de 2025'te 351 Filistinli çocuk hücreye atıldı, 666 kez tecrit edildi

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İsrail hapishanelerinde 2025'te alıkonulan 635 Filistinli çocuktan 351'inin tek kişilik hücrelerde tecrit edildiği açıklandı. Çocuklara yıl içinde 666 kez hücre hapsi uygulandığı, bunun çocuklarda ağır psikolojik tahribat bıraktığı belirtildi.

İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinli çocukların yarısından fazlasının 2025'te en az bir kez hücrelere atıldığı ortaya çıktı.

İsrail merkezli insan hakları örgütleri "İşkenceye Karşı Kamu Komitesi" ile "Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler", İsrail Hapishaneler İdaresi'nden aldığı verilere dayandırdığı açıklamasında, geçen yıl hapishanelerde alıkonulan 635 Filistinli çocuktan 351'inin tek kişilik hücrelerde tecrit edildiğini belirtti.

Hücrelere atılan çocukların yüzde 92'si hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bunlar arasında hiçbir suçlama yöneltilmeksizin "idari tutukluluk" kapsamında tutulan 115 Filistinli çocuğun da yer aldığı aktarıldı.

Filistinli çocuklara 666 kez tecrit uygulandı

Alıkonulan bazı Filistinli çocukların 8 kez hücre hapsine çarptırılarak tecrit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde çocuklara hücre hapsi cezasının tekrarlayan bir uygulama olduğu vurgulandı.

Filistinli çocukların geçen yıl toplamda 666 kez hücre hapsine alındığı belirtilirken, 154 çocuğun birden fazla kez hücreye atıldığı, 42 çocuğun ise 4 ila 8 kez tek kişilik hücrelerde tutulduğu aktarıldı.

Söz konusu tecrit sürelerinin genellikle aralıksız 7 gün sürdüğü, bazı durumlarda ise 2 haftaya kadar uzatıldığı bildirildi.

BM hukukuna aykırı uygulama

İsrail Hapishaneler İdaresi'nin yönetmeliğinde yetişkinler ile çocuklar arasında hücre cezası açısından bir ayrım yapılmazken, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi çocukların tek kişilik hücrelerde tutulmasını yasaklıyor.

Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler Örgütü Direktörü Titi Carmel, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, hücre cezasının çocuklar üzerinde ağır psikolojik tahribat bıraktığına dikkati çekti.

Carmel, "Endişe verici olan sadece bu cezanın uygulanması değil sistematik ve tekrarlayan bir uygulama haline gelmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Uyuz salgını ve kötüleşen hapishane koşuları

Haaretz'in haberinde 2024 başından bu yana Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelerde uyuz salgınının giderek arttığına ve ağırlaşan koşullara dikkat çekildi.

Serbest bırakılan esirler ve avukatların ifadelerinde, hücrelerdeki aşırı kalabalık, temizlik malzemesi eksikliği ve kişisel temizlik imkanlarının kısıtlanmasının salgının yayılmasına neden olduğu belirtildi.

Ayrıca Filistinli esirlere yalnızca iki kıyafet verildiği ve çamaşır kurutma alanı bulunmadığı için ıslak kıyafet giymek zorunda kaldıkları vurgulandı.

İsrail Hapishane Hizmetleri ise iddialara ilişkin açıklamasında, verilerin uyuz hastalığı nedeniyle hücre cezası verildiğini göstermediğini ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyan tutukluların gerekli muayeneden geçirildiğini savundu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum bırakılarak 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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