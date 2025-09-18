İsrail'de 3 Filistinli Kardeş Öldürüldü - Son Dakika
İsrail'de 3 Filistinli Kardeş Öldürüldü

18.09.2025 09:42
İsrail'in güneyinde 3 Filistinli kardeşin öldüğü saldırıyla Arap toplumundaki cinayetler arttı.

İsrail'in güneyindeki Nakab bölgesinde, Şakib es-Selam beldesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda İsrail vatandaşı Filistinli 3 kardeş hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırıda 20'li yaşlardaki Süleyman, Sakr ve Musab el-Kadi et-Tarabin kardeşler öldürüldü.

Olayla birlikte, İsrail'deki Arap toplumunda yıl başından bu yana işlenen cinayetlerde ölenlerin sayısı 185'e yükseldi. Bunların 183'ü Arap vatandaşı, 2'si ise ikamet izniyle ülkede bulunan kişilerden oluşuyor. Hayatını kaybedenler arasında 19 kadın ve 18 yaş altı 3 çocuk da bulunuyor.

Resmi verilere göre, öldürülenlerin 154'ü silahla vurularak hayatını kaybetti. Bunlar arasında 9 kişi ise İsrail polisi tarafından öldürüldü.

Söz konusu veriler, İsrail'de Arap toplumuna yönelik artan şiddet ve suç oranlarını ortaya koyarken, İsrail polisinin cinayetleri önlemesi ve failleri yakalaması konusunda yetersiz kaldığı yönünde eleştirilerin gerçekliği ihtimalini güçlendiriyor.

Kaynak: AA

