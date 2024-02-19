İsrail'de 7 Ekim'den bu yana 1508 İsrailli öldü, 14 bin 341'i yaralandı - Son Dakika
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İsrail'de 7 Ekim'den bu yana 1508 İsrailli öldü, 14 bin 341'i yaralandı

İsrail\'de 7 Ekim\'den bu yana 1508 İsrailli öldü, 14 bin 341\'i yaralandı

Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana 1508 İsrailli öldü, 14 bin 341 kişi yaralandı. Raporda ayrıca, 134 İsraillinin hala Gazze'de esir olduğu, 217 bin 921 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 295 bin yedek askerin ordu saflarında bulunduğu belirtildi.

19.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:22
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İsrail'de bir araştırma enstitüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana sivil ve asker olmak üzere toplamda 1508 İsraillinin öldürüldüğünü, 14 bin 341'inin de yaralandığını iddia etti.

Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün hazırladığı raporda, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana ölen ve yaralanan İsraillilerin, esirlerin ve savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Raporda, 7 Ekim'den bu yana, 574'ü Gazze'de, 16'sı da Lübnan sınırındaki çatışmalarda olmak üzere 1508 İsraillinin öldüğü, 14 bin 341'inin yaralandığı belirtildi.

Raporda, hala 134 İsraillinin Gazze'de esir olduğu, İsrail'in kuzeyi ile güneyinde 217 bin 921 kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettiği, ordu saflarında şuan 295 bin yedek askerin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Enstitünün raporunda, savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e 11.000'den fazla füze saldırısı düzenlendiğine, Lübnan sınırına yakın bölgelerde 42 İsrail kasabasının boşaltıldığına, İsrail'e atılan 2 binden fazla füzenin Lübnan ve Suriye'den geldiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de 7 Ekim'den bu yana 1508 İsrailli öldü, 14 bin 341'i yaralandı - Son Dakika

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