İsrail\'de 7 Ekim\'den bu yana 1508 İsrailli öldü, 14 bin 341\'i yaralandı

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İsrail'de bir araştırma enstitüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana sivil ve asker olmak üzere toplamda 1508 İsraillinin öldürüldüğünü, 14 bin 341'inin de yaralandığını iddia etti.

Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün hazırladığı raporda, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana ölen ve yaralanan İsraillilerin, esirlerin ve savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Raporda, 7 Ekim'den bu yana, 574'ü Gazze'de, 16'sı da Lübnan sınırındaki çatışmalarda olmak üzere 1508 İsraillinin öldüğü, 14 bin 341'inin yaralandığı belirtildi.

Raporda, hala 134 İsraillinin Gazze'de esir olduğu, İsrail'in kuzeyi ile güneyinde 217 bin 921 kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettiği, ordu saflarında şuan 295 bin yedek askerin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Enstitünün raporunda, savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e 11.000'den fazla füze saldırısı düzenlendiğine, Lübnan sınırına yakın bölgelerde 42 İsrail kasabasının boşaltıldığına, İsrail'e atılan 2 binden fazla füzenin Lübnan ve Suriye'den geldiğine dikkat çekildi.