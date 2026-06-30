İsrail'de ABD Vatandaşı Casuslukla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İsrail'de ABD Vatandaşı Casuslukla Gözaltına Alındı

30.06.2026 21:45
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İsrail'de bir ABD vatandaşı, İran adına casusluk yaptığından dolayı gözaltına alındı.

İsrail'de yaşayan bir ABD vatandaşının, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin, İsrail polisinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ay başında gözaltına alınan 20 yaşındaki ABD vatandaşı, İran adına casusluk yaptığı şüphesiyle sorgulanıyor.

Haberde, şüphelinin yabancı bir istihbarat görevlisiyle bağlantı kurmak ve devlet güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandığı, kimliğinin ise açıklanmadığı belirtildi.

Şüphelinin İran istihbaratı adına hassas bölgelerin fotoğraf ve görüntülerini çektiği, karşılığında ise her görev için onlarca ila yüzlerce dolar arasında ödeme aldığı öne sürüldü.

ABD vatandaşının, uluslararası güvenlik birimlerinden alınan istihbaratın ardından İsrail polisi ile İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonuyla gözaltına alındığı aktarıldı.

Yedioth Ahronoth'a göre, İsrail son iki yılda aralarında askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi İran adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de ABD Vatandaşı Casuslukla Gözaltına Alındı - Son Dakika

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