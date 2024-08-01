İsrail'de alıkonulan Filistinli esirler işkence gördüklerini belirtti

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İsrail ordusunun, Gazze'de alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı Filistinli esirler, hapishanelerde ağır fiziksel ve psikolojik işkenceler gördüklerini belirtti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde farklı zaman ve mekanlarda alıkoyduğu ve işkence ettikten sonra salıverdiği bir grup esir, Filistin Kızılayı ekipleri tarafından Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Vücutlarının pek çok yerinde işkence izleri görülen ve bitkin olan Filistinliler, gördükleri işkenceleri AA muhabirine anlattı.

Serbest bırakılan esirlerden Mahmud Basim Mahmud Ahmed, İsrail ordusunun, esirleri yüzüstü yatırdığını, üzerlerine köpekleri çıkardığını ve elektrik verdiğini söyledi.

Açlık grevi yapanlar dışkı yemeye zorlanıyordu

Ahmed, "Sabah 04: 00'ten 24: 00'e kadar ellerin başının üzerinde bağlı durmak zorundaydın. Sağa ya da sola döndüğünde köpekleri üzerine salıyorlardı. Günde 2 parça ekmek getiriyorlardı. Ekmekleri yedikten sonra 24 saat karnının üzerine yatmak zorundaydın. Açlık grevi yaparsan dışkı yediriyorlardı." dedi.

İsrail askerlerinin "direnişçilerle bağlantısı olduğunu" düşündüğü bazı esirleri bulundukları binanın 12'nci katına işkence etmeye çıkardığını ve buradan zemin kata kadar işkence ederek geri indirdiğini ifade eden Ahmed, "Orada 40-60 günde gördüklerimiz bize 12 yıl gibi geldi." diye konuştu.

Tuvalete gidebilmek için köpek gibi havlamaya zorlandılar

Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda alıkonulan Said Ebu Vatfe, İsrail askerlerinin sınır kapısında Filistinli bir grup genci 4 saat boyunca duvara bağlı şekilde alıkoyduğunu söyledi.

Vatfe, askerlerin alıkoydukları Filistinli gençlerin kıyafetlerini çıkararak hassas bölgelerine elektrik verdiğini, dişlerini kırdığını ve ilaç bile vermediğini belirtti.

Alıkonulduğu süre boyunca türlü psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldığını ifade eden Vatfe, "Gece tuvalete gitme durumu olunca havla diyorlardı. Yani tuvalete gitmek için havlamamız gerekiyordu. Havlamam için beni zorluyorlardı, aynı şekilde hükümetime, ailemden yakınlarıma, bacıma ve eşime sövmem için zorluyorlardı." dedi.

35 gün boyunca elleri ve ayakları kelepçeli şekilde esir tutuldu

Cibaliya Mülteci Kampı'nda alıkonulan ve yaklaşık 4 ay İsrail hapishanesinde esir tutulan Muin Muhammed Abdussatir Muhammed, "Çok zor günler geçirdik, gece üzerimize köpekleri salıyorlardı, çok işkence ettiler bize, böyle işkence görmedik." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yardım dağıtırken İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu kaydeden ve 31 gün esir hayatı yaşayan 20 yaşındaki Mervan Mesad Şaar ise elektrik, darp, aşağılanma gibi pek çok işkence gördüklerini belirtti.

Şaar, "İsrail hapishanesinde yaşadığınız koşullar nasıldı?" sorusuna "Yaşamıyorduk ki." diye cevap verdi.

Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen baskın sırasında alıkonan ve 35 gün sonra serbest bırakılan Halid Abulkerim ise hapiste kaldıkları süre boyunca elleri ve ayaklarının hep kelepçeli olduğunu, fiziksel ve psikolojik işkence gördüklerini dile getirdi.