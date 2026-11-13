İsrail'de aşırı sağcı haham, Arap partileriyle işbirliği yapanlara ölüm fetvası verdi - Son Dakika
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İsrail'de aşırı sağcı haham, Arap partileriyle işbirliği yapanlara ölüm fetvası verdi

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İsrail'de aşırı sağcı bir haham, 27 Ekim seçimlerinin ardından Arap partileriyle işbirliği yapan Yahudi siyasetçilerin öldürülmesine fetva verdi. Gruplar ve Demokratlar Partisi milletvekili Michal Rozin, haham hakkında cinayete teşvik soruşturması açılmasını istedi.

İsrail'de aşırı sağcı haham Gedalya Axelrod, 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından koalisyon tartışmaları sürerken İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle işbirliği yapan Yahudi siyasetçilerin öldürülmesine fetva verdi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Hayfa'daki Yahudi dini mahkemesinin eski başkanı Axelrod, Arap partileriyle işbirliği yapan Yahudilerin öldürülmesi gerektiğini savunan bir fetva yayınladı.

Chabad-Lubavitch Hasidik hareketinden haham Axelrod, İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğiyle hükümet kurulmasını onaylayan Yahudi parti liderlerinin, "Yahudi hukukunda başka biri için tehlike arz eden kişiye karşı ölüme yol açacak şekilde güç kullanmaya izin veren prensibe" dayanarak öldürülmesi gerektiğini savundu.

Söz konusu prensibin Filistinlilerle Oslo barış sürecini yürüten eski İsrail Başbakanı İzak Rabin suikastını meşrulaştırmak için de o dönemde kullanıldığı vurgulanan haberde, suikast öncesinde aşırılıkçı hahamların, Rabin'in Oslo Anlaşmaları'nı desteklemesinin Yahudilerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle, bu fetvanın Rabin'e uygulanabileceğini öne sürdüğü hatırlatıldı.

Öte yandan, bir dizi grup ve kuruluş ile Demokratlar Partisi milletvekili Michal Rozin, İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) haham hakkında cinayete teşvik soruşturması açılmasını talep etti.

Chabad-Lubavitch Hasidik hareketi ise hahamın yorumunun kendisini bağladığını iddia ederek tartışmanın dışında kalmayı tercih etti.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, iktidar ve muhalefet blokları, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise 19 milletvekili çıkararak tarihi temsil düzeyine ulaşmıştı.

Muhalefet blokunun Arap partilerinin desteğiyle bir koalisyon hükümeti kurması, olasılıklar arasındaki yerini koruyor.

Kaynak: AA
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