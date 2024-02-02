İsrail\'de aşırı sağcılar, yasa dışı konut inşaatı taleplerini artırıyor

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İsrail'de aşırı sağcı tarafların, yasa dışı 7 bin konut inşasının bir an önce onaylanması yönündeki taleplerini artırdığı bildirildi.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesine göre, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden sorumlu yetkililer, Sivil Yönetim Yüksek Planlama Komisyonunun toplanması ve Batı Şeria'da binlerce yeni konut inşasına onay verilmesi için "teşvik çalışmalarını" hızlandırdı.

İlgili komisyonun toplanma tarihinin siyasi düzeyde onay gerektirdiği hatırlatılan haberde, onayla ilgili planın çerçevesinin ise şimdiden hazırlanmaya başladığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yakın çevrelerin söz konusu planın tamamlanması ve onaylanması için çaba gösterdikleri vurgulandı.

Batı Şeria'daki "İsrail Yerleşimler Konseyi" Başkanı Shlomo Naaman konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, "Bugüne dek suskunluğumuz, İsrail-ABD stratejik ilişkilerindeki gerginlik ile devletin oldukça kompleks bir süreçten geçtiğini bilmemizden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Naaman, ayrıca "Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerin kurulmasına engel olan ABD'nin alçaltıcı direktiflerinden kurtulmanın zamanı geldiği." dedi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinden sorumlu Yüksek Planlama Komisyonu, son olarak Haziran 2023'te toplanmıştı.