İsrail\'de Başbakan Netanyahu\'ya karşı açılan yolsuzluk davasında devlet tanığı suçlu bulundu

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı açılan yolsuzluk davasında "devlet tanığı" olarak ifade veren eski Özel Kalem Müdürü Ari Harow'un savcılıkla imzaladığı ceza pazarlığı kapsamında dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmaktan suçlu bulunduğu bildirildi.
Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında devlet tanığı olan Harow, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.
İki dönem Başbakan Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Harow'un kendisine yöneltilen suçlamaları ceza pazarlığı kapsamında itiraf ettiği ve 6 ay kamu hizmeti ile 190 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Harow, görevini sürdürdüğü 2014'te satması gereken bir danışmanlık şirketindeki fonları zimmetine geçirmekle suçlanıyordu.
Harow, Ağustos 2017'de kendisinin karşı karşıya olduğu yolsuzluk soruşturmasındaki ceza pazarlığı kapsamında Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasında savcılık adına tanıklık yapmayı kabul etmişti.
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