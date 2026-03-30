İsrail'de Casusluk İddianamesi Hazırlandı

İsrail'de, Necef Çölü'nün güneyindeki Uvda Hava Üssü'nde çalışan bir kişi hakkında, İran istihbaratıyla temas kurduğu ve üsse ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Eilat kentinde yaşayan Ali Gabar adlı kişi, üsten çıkış güzergahının videolarını çekti, güvenlik noktaları ve konut binaları da dahil olmak üzere hassas altyapıyı kaydetti.

Gabar hakkında, İran istihbaratıyla temas kurduğu, üsse ait görüntüleri paylaştığı ve bu faaliyetleri karşılığında yüzlerce dolar aldığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı.