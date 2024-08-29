İsrail'de Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, muhalefet partilerine hükümeti devirmek için çağrıda bulundu - Son Dakika
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İsrail'de Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, muhalefet partilerine hükümeti devirmek için çağrıda bulundu

İsrail'de Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, muhalefet partileri liderlerine Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirmenin yollarını ele almak üzere acil bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

29.08.2024 00:46
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İsrail'de Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, muhalefet partileri liderlerine Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirmenin yollarını ele almak üzere acil bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

Golan, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, muhalefet partilerinin liderlerine gönderdiği mektubu duyurdu.

Demokratlar Partisi Başkanı Golan, "Tüm muhalefet partisi liderlerini, İsrail Meclisi'nin gelecek kış oturumunda hükümeti devirmenin yollarını tartışmak üzere acil bir toplantı düzenlemeye davet ediyorum." dedi.

İsrail Meclisi'nde 22 Temmuz'da başlayan yaz tatili döneminin ekim ayı ortalarında parlamentonun kış oturumlarıyla sona ermesi öngörülüyor.

Golan, "İsrail'in içinde bulunduğu olağanüstü hal" durumunda muhalefet liderlerine "ortak eylemde bulunma" çağrısı yaptı.

İsrail'de siyasi, güvenlik, ekonomik, sosyal ve anayasal olarak bir çöküşün yaşandığını belirten Golan, "İsrail'i kurtarmak için birlikte çalışma" talebinde bulundu.

Golan, Gazze'de esir tutulan İsraillilere işaret ederek, "Savaşın zirvesindeyiz, kaçırılanlar 328 gündür esaret altında. On binlerce yaşadığı yerden göçen insan var, ekonomi çöküyor. Yedek subaylar ve askerler uzun zamandır savaşıyor ve tünelin sonunda ışık göremiyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki duruma ilişkin Golan, mevcut siyasetin "ciddi şekilde zarar verecek bir güvenlik ve ekonomik felakete yol açacağını" söyledi.

Golan, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda başarısız olduğuna işaret ederek, bu başarısızlığın sorumluluğunu da üstlenmediğini aktardı.

Ana muhalefet lideri Lapid'den Golan'a destek

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid de sosyal medya hesabından Golan'ın çağrısına cevaben, Netanyahu hükümeti devrilene kadar tüm muhalefet partileriyle çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

İsrail'de muhalefet ve toplumun hatırı sayılır bir kesimi Netanyahu'nun Gazze'de hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu ve siyasette kalabilmek için esir takası anlaşması fırsatlarını yok ederek savaşı uzattığını düşünüyor.

Ayrıca, ülkenin birçok şehrinde sık sık Hamas ile esir takası anlaşması ve erken seçim yapılması çağrısıyla sokak gösterileri düzenleniyor.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 662 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, muhalefet partilerine hükümeti devirmek için çağrıda bulundu - Son Dakika

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