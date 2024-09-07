İsrail'de Esir Takası İçin Gösteriler - Son Dakika
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İsrail'de Esir Takası İçin Gösteriler

İsrail'in pek çok yerinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılması talebiyle on binlerce İsrailli gösteri düzenledi. Göstericiler, Başbakan Netanyahu hükümetinden anlaşma yapmasını istedi.

07.09.2024 23:46
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İsrail'in pek çok yerinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Başta Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa olmak üzere pek çok kentte on binlerce İsrailli, esir takası anlaşması yapılması için sokağa indi.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden bir an evvel Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapmasını isteyen sloganlar attı ve dövizler taşıdı.

Tel Aviv ve Hayfa'da göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, bugün düzenlenen gösterilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en büyük gösterilerden biri olduğu bilgisini geçti.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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