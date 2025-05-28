İsrail\'de Esir Takası Protestosu

TEL İsrail'de çok sayıda gösterici Gazze'de esir tutulan İsraillilerin kurtarılması için esir takası anlaşmasına varılmamasını protesto etmek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un Tel Aviv'deki merkezine zorla girdi.

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Gazze'de esir takası anlaşması talep eden çok sayıda kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 600. gününde Netanyahu'nun partisi Likud'un merkezinin olduğu binayı bastı.

Aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, İsrail polisinin göstericileri güç kullanarak dışarı çıkarmaya çalıştığı ve bazı protestocuların kendilerini merdivenlere kelepçelediği görülüyor.

Göstericiler, parti ofisinin bulunduğu binada eylem yaparken dışarıda da yüzlerce kişi oturma eylemi düzenleyerek bina çevresindeki yolları kapattı, Netanyahu ve bazı bakanların resimlerinin olduğu maskeler taktı ve idam mahkumlarının giydiği turuncu renkli tulumlar giydi.

Haaretz gazetesinin haberinde de Tel Aviv'de çok sayıda İsraillinin "Kaçırılanlar Meydanı'na" doğru düzenledikleri yürüyüşte Kral George Caddesi'ni trafiğe kapattığı belirtildi.

Haberde, polisin göstericilere müdahale ederek kalabalığı dağıttığı, protestocuların gürültü çıkarmak için kullandığı aletlere el koyduğu aktarıldı.

İsrail'de muhalefet ve esir yakınları, Gazze'de tutulan esirleri kaderine terk ettiği suçlamasıyla İsrail hükümetini sert bir şekilde eleştiriyor, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.