İsrail'de Filistinliler Nekbe'nin 76. yılında gösteri yaptı - Son Dakika
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İsrail'de Filistinliler Nekbe'nin 76. yılında gösteri yaptı

İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla göç ettirildiği köylerde gösteri düzenledi. Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini talep etti.

14.05.2024 19:19
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İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, 15 Mayıs 1948'de yaşanan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı dolayısıyla Hayfa'da Filistinlilerin zorla göç ettirildiği Hoşe ve Kesayir köylerinde gösteri yaptı.

Göç Ettirilen Kişilerin Haklarını Savunma Komitesinin çağrısıyla yürüyüşe katılan Filistinliler, "Filistin Arap'tır" sloganı atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini talep eden dövizler taşıdı.

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki hakkının kalıcı olduğunu ve ortadan kalkmayacağını doğruluyoruz. Filistin halkının hakkı kalıcıdır, silinip gitmez. Çünkü Filistin halkı Allah'ın adaletinden ve mübarek topraklarından hayat buluyor." dedi.

Şeyh Salah, "Buradan şunu duyuruyoruz; biz topraklarımızda evlerimizle, mukaddesatımızla kalıcıyız. Bu geçmişte, bugün de ve gelecekte de böyle olacak." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Salah, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya ve vicdanlı olan herkese artık Gazze'deki felaketin sona erdirilmesinin zamanının geldiğini söylemek istiyoruz. Gazze'deki soykırımın, vahşetin son bulmasının zamanı geldi. Çocukların ölene kadar aç bırakılmasının önüne geçilmesinin zamanı geldi."

Gösteriye, Siyonizm karşıtı Yahudiler de destek verdi.

"Nekbe 1948'de başladı ve bitmedi"

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair "Halkımızın Nekbe'sinin 76. yılı, İsrail'in gerçekleştirdiği diğer bir Nekbe'nin gölgesinde yaşanıyor. Nekbe 1948'de başladı ve bitmedi bu nedenle biz bir gün bile durmayan Nekbe'yi anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in ABD ve Batı'nın desteğiyle başta Gazze Şeridi halkı olmak üzere Filistinlilere yönelik hak ihlallerine dikkat çekilerek İsrail'de yaşayan Filistinlilerin başta ırkçılık ve çetelerin saldırısı olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığına vurgu yapıldı.

İsrail makamlarının son günlerde başta Necef çöl bölgesi olmak üzere Filistinlilere ait çok sayıda evi yıktığı kaydedilen açıklamada, ev yıkımlarının diğer bölgelere de uzandığı aktarıldı.

İsrail verilerine göre, yaklaşık 9,9 milyon nüfuslu İsrail'de 2 milyondan fazla Arap yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Filistinliler Nekbe'nin 76. yılında gösteri yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de Filistinliler Nekbe'nin 76. yılında gösteri yaptı - Son Dakika
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