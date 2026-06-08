İsrail'de Füzeler nedeniyle Sirenler Çaldı

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle başta başkent Tel Aviv ve sanayi kenti Hayfa olmak üzere İsrail'in orta ve kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni füzelerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde bulunanların cep telefonlarına erken uyarı alarmlarının gönderildiği ve sığınaklara girilmesi uyarısı yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun açıklamasından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta ve kuzey kesimi ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şimdiye kadar bir yaralı ihbarı almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.