İsrail'de Hizbullah'ın Roket Saldırısında 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İsrail'de Hizbullah'ın Roket Saldırısında 2 Kişi Ağır Yaralandı

Lübnan Hizbullah'ının düzenlediği roket saldırısında İsrail'de 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu, Lübnan topraklarından Golan Tepeleri'ne 40'tan fazla roket atıldığını açıkladı. Roketlerin birçoğu bölgeye düşerken, can kaybı hakkında bilgi verilmedi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırısında 2 kişinin ağır yaralandığını bildirdi. Lübnan Hizbullah'ı ise Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait bir askeri üssü hedef aldıklarını açıkladı. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik son haftalarda artmaktadır.

09.07.2024 20:11
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Lübnan Hizbullah'ının düzenlediği roket saldırısında İsrail'de 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 40'tan fazla roket atıldığı ifade edildi.

Roketlerin birçoğunun bölgeye düştüğü ifade edilen açıklamada can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'dan yapılan yazılı açıklamada, roket saldırısında 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise roketlerden birinin bölgede bir araca isabet ettiği ve ağır hasar oluşan aracın yandığı görülüyor.

Öte yandan Lübnan Hizbullah'ı yaptığı açıklamada, Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait bir askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Hizbullah'ın Roket Saldırısında 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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