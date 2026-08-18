İsrail'de İdam Mahkumlarına Özel Tesisi Kuruluyor - Son Dakika
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İsrail'de İdam Mahkumlarına Özel Tesisi Kuruluyor

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İsrail, idam mahkumları için özel koğuş ve infaz tesisi inşa etmeye başladı. Bakan Ben-Gvir duyurdu.

İsrail'in, idama mahkum edilenlerin infazına imkan tanıyan yasanın onaylanmasının ardından, cezaların infazı için özel bir cezaevi koğuşu ve tesisi inşa etmeye başladığı bildirildi.

İsrail İ24 haber kanalının haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'de idam mahkumlarına özel ilk koğuşun kurulması planlarını açıkladı.

Ben-Gvir, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, hükümetin "terör suçlularının cezaevi koşullarının ağırlaştırılmasına" yönelik taahhütlerini yerine getirdiğini ve bu kişilere uygulanacak idam cezasının yasalaştırılması yönünde adım atıldığını söyledi.

İdam mahkumları koğuşunun ve infaz tesisinin kurulmasının bu süreçte atılan yeni bir adım olduğunu ifade eden Ben-Gvir, İsrail'in "tarih yazdığını" ileri sürdü.

Mahkumların idamı ve ilgili tesisin inşası projesi aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) partisinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında planlanıyor.

Projenin basına yansıyan ayrıntılarında, kurulacak tesiste, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin infazı izleyebilmelerine imkan tanıyacak özel gözlem salonlarının bulunacağı belirtiliyor.

İsrail parlamentosu idam cezasının infazına ilişkin yasa tasarısını geçen mart ayında onaylamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de İdam Mahkumlarına Özel Tesisi Kuruluyor - Son Dakika

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