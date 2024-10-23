İsrail'de İHA Panik Yarattı - Son Dakika
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İsrail'de İHA Panik Yarattı

Lübnan'dan gönderilen İHA, İsrail'de panik yaratarak milyonlarca kişiyi sığınaklara soktu.

23.10.2024 01:46
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Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracı (İHA), İsrail'de milyonlarca kişinin büyük panik yaşamasına ve sığınaklara girmesine neden oldu.

İsrail hava sahasında onlarca kilometre boyunca bir saatten fazla sürede serbestçe dolaşan ve İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin karşı koymayı başaramadığı İHA daha sonra kayboldu.

Ortadan kaybolan ve akıbeti henüz bilinmeyen İHA, İsrail'in kuzeyindeki onlarca yerleşim yerinde bir saatten fazla sirenlerin çalmasına neden oldu.

İsrail ordusunun X platformunda yaptığı yazılı açıklamada, "Ras Nakura bölgesinde bir İHA tespit edildi ve Hayfa'nın güneydoğusundaki Yokneam bölgesine doğru yöneldi ve Hava Kuvvetleri gözetimi altındaydı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İHA'nın geçeceği tahmin edilen güzergah dikkate alınarak vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla uyarı politikası doğrultusunda ilave alanlarda sirenlerin çalıştırıldığı aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, açık bir alana düştüğü tahmin edilen İHA'nın yerini bulma çalışmalarının devam ettiğine işaret edildi.

İsrail'in Walla sitesinin haberinde de Lübnan'dan gönderilen İHA'nın milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmesine neden olduğu ve o sırada Hayfa, Kiryat, Ha'emkim ve Zikhron Ya'akov yakınında sirenlerin durmadan çaldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de İHA Panik Yarattı - Son Dakika

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