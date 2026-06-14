İsrail'de İHA Saldırısı Alarmı - Son Dakika
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İsrail'de İHA Saldırısı Alarmı

14.06.2026 16:16
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İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen üçüncü İHA saldırısını düşürdü. Olayda yaralanan ya da ölen yok.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeyi hedef alan üçüncü insansız hava aracı (İHA) saldırısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu değerlendirilen ve sınır hattındaki askeri noktaları hedef alan "şüpheli hava unsurlarının" ordu tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İHA saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İHA saldırısı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan bazı yerleşimlerde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise Lübnan'dan fırlatılan bir İHA'nın ülkenin kuzeybatısındaki Celile bölgesindeki bir askeri üssün girişinde infilak ettiğini iddia etti.

Haberde, söz konusu saldırının ülkenin kuzeyinde bu sabah vuku bulan üçüncü İHA saldırısı olduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail'in kuzeyindeki Şlomi yerleşimi yakınlarında bir İHA'nın düşürüldüğü anlar yer aldı.

İsrailli aşırı sağcı bakandan Dahiye'de binaları yerle bir etme çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise İHA saldırısı sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde binaların yerle bir edilmesini istedi.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'de düşürülen İHA'lara ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail topraklarına giren 2 İHA'nın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ilan ettiği Dahiye denkleminin testi olduğunu ileri süren Smotrich, "Dahiye'de bugün binaları yerle bir etmesi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı bakan, Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket ve İHA için sık sık Dahiye bölgesinde 10 binanın yıkılması çağrısı yapıyor.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da "Dahiye'nin kaderi, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin kaderiyle aynıdır." ifadelerini kullanarak, söz konusu yerleşimlere saldırı halinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İsrail Ordusu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de İHA Saldırısı Alarmı - Son Dakika

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