İsrail'de İran'a olası saldırı yetkisi Eisenkot'un göreviyle tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'de İran'a olası saldırı yetkisi Eisenkot'un göreviyle tartışılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail'de Eisenkot'a hükümeti kurma görevi verilmesiyle geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a olası saldırı yetkisi tartışılıyor. Netanyahu bu kararı tek başına alamıyor; hükümetin veya Güvenlik Kabinesi'nin onayı gerekiyor ve Kabine 15 Kasım Pazar toplanacak.

İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatma ihtimali, seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma görevinin Gadi Eisenkot'a verilmesiyle birlikte, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yetkileri konusunda tartışmalara yol açtı.

İsrail yasaları geçici hükümetin savaş açmasını yasaklamasa da Netanyahu bu kararı tek başına alamıyor, hükümetin veya Güvenlik Kabinesi'nin onayına ihtiyaç duyuyor.

Muhaliflerin yeni bir savaşın hükümet kurma sürecini sekteye uğratacağına dair endişeleri sürerken, İsrail basınında İran'a yönelik olası bir saldırı için askeri hazırlık yapıldığına dair çıkan haberler tartışmaları daha da alevlendirdi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Eisenkot, dün Netanyahu'ya gönderdiği mektupta, "Çok iyi bildiğiniz üzere, şu anda geçici hükümete başkanlık ediyorsunuz. Güvenlik ve ulusal meselelerle ilgili kararlar alırken azami dikkat ve sorumluluk göstermek ve Başbakan onayı gerektiren kararlar konusunda güvenlik birimlerinin başkanlarına bu doğrultuda talimat vermek göreviniz." ifadelerini kullandı.

Yediot Ahronot gazetesi siyasi analisti Itamar Eichner, savaş kararıyla ilgili olarak, İsrail Hükümet Temel Yasası'nın 40. maddesi uyarınca, savaş açma veya savaşa yol açması muhtemel geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleme kararının, hükümetin veya Güvenlik Kabinesi'nin onayını gerektirdiğini belirtti.

Eichner, yasanın, tam yetkili bir hükümet ile geçici hükümet arasında ayrım yapmadığını, bunun da Netanyahu'nun, yasal onaya uymak şartıyla askeri operasyonları denetleme yetkisini koruduğu anlamına geldiğini ifade etti.

İran'a yönelik askeri hazırlıklar

Eichner, Güvenlik Kabinesinin bir aydan uzun bir aradan sonra ilk kez 15 Kasım Pazar günü toplanmasının planlandığını aktardı.

Kabine, geçtiğimiz ekim ayı başında yaptığı son toplantıda, İran'a yönelik olası bir saldırı veya İran'dan gelecek ani bir saldırı ihtimaline karşı askeri hazırlık seviyesinin yükseltilmesine karar vermişti.

Güvenlik Kabinesinin İran'a karşı bir saldırı gerçekleştirilmesi için yetki verebileceğini aktaran Eichner, muhalefet saflarında, geçiş döneminde düzenlenecek geniş çaplı bir saldırının Eisenkot'un yeni hükümeti kurma çabalarını engelleyeceğine dair endişeler olduğuna dikkat çekti.

Yetki sınırları konusundaki görüş ayrılığı

Eski Kabine Sekreteri Oved Yehezkel, geçici hükümetlere yönelik kısıtlamaların esas olarak atamalar ve bütçe konularıyla ilgili olduğunu, dış politika ve ulusal güvenlik alanlarında ise geniş yetkilerin devam ettiğini belirtti.

Buna karşılık eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, geçici hükümetin yeni hükümet kurulmadan önce ülkenin gerçekliğini kökten değiştirecek kararlar almaması gerektiği görüşünde.

Lapid, "geçici hükümetin, tanımı gereği, yalnızca yeni bir hükümet kurulup görevine başlayana kadar kamu işlerini yürütmek amacıyla var olan bir yönetim" olduğunu ifade etti.

Gazze'deki askeri emsaller

İsrail'deki daha önceki geçici hükümetler de geniş çaplı askeri operasyonlar yürütmüştü.

Mayıs 2021'de Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren "Surların Muhafızı" operasyonu sırasında geçici hükümete liderlik etmişti.

Ağustos 2022'de ise dönemin geçici hükümetinin Başbakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Güvenlik Kabinesini toplamadan Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'ne yönelik saldırılar düzenlemişti.

25 bin yedek askerin göreve çağrılmasını içeren bu saldırı, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın onayını almıştı.

Netanyahu'nun yetkilerinin sınırları

İsrail'in "Jerusalem Post" gazetesinin haberinde, geçici bir hükümetin savaş yürütmesini engelleyen yasal bir mani olmadığı ve önceki geçici hükümetlerin de büyük askeri operasyonları yönettiği ifade edildi.

Haberde, bu süreçte Güvenlik Kabinesi toplanmamış olsa bile, güvenlik kurumlarına İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık seviyelerini yükseltme talimatı verildiği kaydedildi.

Seçim sonuçlarına ve yeni hükümeti kurma görevinin Eisenkot'a verilmesine rağmen Netanyahu ve bakanlarının yürütme yetkilerini korudukları, ancak bu yetkilerin Yüksek Mahkeme'nin kararlarıyla sınırlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Binyamin NetanyahuOrta DoğuGüvenlikPolitikaKabineİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
İran’a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı İran'a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı?
Malatya’da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı İşte o kazalar Malatya'da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı! İşte o kazalar
Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı
Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976’nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976'nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş
Sözleşmesi feshedilecek Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor Sözleşmesi feshedilecek! Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor
23:46
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
23:42
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 00:28:05. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de İran'a olası saldırı yetkisi Eisenkot'un göreviyle tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android