İsrail'de İran Casusluğu Şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de İran Casusluğu Şüphesi

03.07.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs'te bir İsrailli, İran adına casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

İsrail'in doğusunu işgal altında tuttuğu Kudüs'te "İran adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir İsrail vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan kişinin Kudüs'te ikamet eden 21 yaşındaki Eli Loven isimli İsrail vatandaşı olduğu belirtildi.

İsrail yönetimine bağlı Kudüs Savcılığından yapılan açıklamada, hazırlanan iddianamede Loven'e "yabancı ajanla temasa geçmek" ve "düşmana bilgi aktarmak" gibi suçlamaların yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Loven'in 2025 sonu ve 2026 başlarında İran istihbaratı adına faaliyet gösteren kişilerle iletişim halinde olduğu ve söz konusu kişilerin yönlendirmesiyle bir dizi "görev icra ettiği" öne sürüldü.

İran adına casusluk yapmakla suçlanan Loven'in Kudüs Otobüs Terminali'nin fotoğraflarını çektiği ve Doğu Kudüs'te bulunan bir binaya ilişkin bilgi topladığı savunulan açıklamada, bu kişinin bir alışveriş merkezine içinde "Görev tamamlandı" yazılı notun yer aldığı sigara kutusu bıraktığı belirtildi.

Savcılık makamı, Loven'in söz konusu casusluk faaliyetleri için yaklaşık 4 bin 200 İsrail şekeli (1400 dolar) para aldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de İran Casusluğu Şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:24:48. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'de İran Casusluğu Şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.