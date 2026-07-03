İsrail'de İran Casusluğu Şüphesi

İsrail'in doğusunu işgal altında tuttuğu Kudüs'te "İran adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir İsrail vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan kişinin Kudüs'te ikamet eden 21 yaşındaki Eli Loven isimli İsrail vatandaşı olduğu belirtildi.

İsrail yönetimine bağlı Kudüs Savcılığından yapılan açıklamada, hazırlanan iddianamede Loven'e "yabancı ajanla temasa geçmek" ve "düşmana bilgi aktarmak" gibi suçlamaların yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Loven'in 2025 sonu ve 2026 başlarında İran istihbaratı adına faaliyet gösteren kişilerle iletişim halinde olduğu ve söz konusu kişilerin yönlendirmesiyle bir dizi "görev icra ettiği" öne sürüldü.

İran adına casusluk yapmakla suçlanan Loven'in Kudüs Otobüs Terminali'nin fotoğraflarını çektiği ve Doğu Kudüs'te bulunan bir binaya ilişkin bilgi topladığı savunulan açıklamada, bu kişinin bir alışveriş merkezine içinde "Görev tamamlandı" yazılı notun yer aldığı sigara kutusu bıraktığı belirtildi.

Savcılık makamı, Loven'in söz konusu casusluk faaliyetleri için yaklaşık 4 bin 200 İsrail şekeli (1400 dolar) para aldığını ileri sürdü.