İsrail'de İran Füzelerine Karşı Hava Savunması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de İran Füzelerine Karşı Hava Savunması

26.03.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın saldırılarına karşı Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar duyuldu, halk sığınaklara yönlendirildi.

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'te art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'ın sabah saatlerinden bu yana yaptığı 8'inci misilleme nedeniyle "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesi ile Kudüs'te sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabirleri, başkent Tel Aviv ile Kudüs'te önleyici füzelerin ateşlenmesiyle birlikte gökyüzünde peş peşe şiddetli patlamalar duyulduğunu aktardı.

Kanal 12 televizyonu ise önleme sonrası ülkenin orta kesimindeki Modi kentine şarapnel düştüğünü belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Tel Aviv, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Kudüs, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:54:57. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.